- In seguito all'investimento il tabellone all'ingresso della Stazione Termini comunica ai pendolari che la circolazione dei treni è temporaneamente sospesa sulle tratte da Roma per Cassino; Formia e Napoli Centrale; Nettuno; Albano Laziale, Velletri, Frascati. Treni soppressi anche tra Roma Termini e Ciampino, e Roma Termini e Torricola per accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. (Rer)