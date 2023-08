Ambiente: Pichetto, nessuna soluzione se non si risolve questione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualcuno dice che ambiente ed energia sono antitetici, ma noi non diamo nessuna soluzione ambientale se non risolviamo la questione energetica, se non mettiamo in campo un percorso netto, chiaro, certo. Altrimenti, sull’ambiente ci limitiamo ai convegni, che sono interessanti, ma non danno soluzioni. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Il ‘dietro le quinte’ della crisi energetica: quale scenario ci aspetta?”. (Rin)