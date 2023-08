Difesa: Vannacci, nessun passo indietro, non riconosco accuse che mi sono state mosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non faccio nessun passo indietro perché non riconosco le accuse che mi sono state mosse, non riconosco di avere violato alcun regolamento, alcuna legge né tantomeno la Costituzione e non riconosco di essere stato offensivo o lesivo della dignità di alcuno. Lo ha dichiarato il generale Roberto Vannacci, nel corso della puntata di “Zona Bianca”, in onda stasera su Retequattro. “Il libro – ha proseguito – è scritto in uno stile crudo, se volete provocatorio ma mai e poi mai nel libro e siccome l’ho scritto io ne conosco in ogni punto, virgola, accento, articolo e punto esclamativo, sono convinto che mai nel libro vi sia una parola che oggettivamente costituisce un’offesa”. “Se qualcuno poi interpreta alcune espressioni oggettivamente non offensive quali offensive – ha concluso –, è un problema dell’interprete e non di colui che l’ha fatte”. (Rin)