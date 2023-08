Myanmar: da Usa nuove sanzioni alle aziende che producono combustibile per aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno rafforzato le sanzioni imposte alle società che producono combustibile per aerei in Myanmar, nel quadro delle misure economiche restrittive stabilite nei confronti della giunta militare al potere nel Paese. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha annunciato anche nuove sanzioni nei confronti di due individui e tre entità legali impegnate nella fornitura e nella distribuzione di combustibile per aerei alla giunta militare del Paese. “Gli Stati Uniti continueranno a lavorare per impedire l’oppressione della popolazione locale”, si legge nella nota. (Was)