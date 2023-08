Russia: Usa, notizie su morte Prigozhin non sarebbero una sorpresa, se confermate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono al corrente delle notizie di stampa in merito alla possibile morte di Evgenij Prigozhin, leader della compagnia paramilitare russa Wagner, dopo che l’aereo privato su cui viaggiava si sarebbe schiantato nella regione di Tver. Lo ha detto la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, in una dichiarazione ad “Agenzia Nova”. Lo schianto del velivolo è stato riportato dall’agenzia di stampa russa “Tass”, e alcuni canali Telegram vicini al gruppo Wagner hanno scritto che sarebbe stato abbattuto dal ministero della Difesa di Mosca. Anche il rappresentante dell’amministrazione della regione di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, ha affermato di aver parlato con alcuni rappresentanti del gruppo paramilitare, i quali avrebbero confermato la morte di Prigozhin e del suo secondo in comando Dmitrij Utkin. “Se confermate, queste notizie non sarebbero certo una sorpresa: la disastrosa guerra in Ucraina ha portato alla marcia su Mosca dello scorso giugno, e ora a questo”, ha detto la Watson, facendo riferimento alla rivolta armata del gruppo Wagner avvenuta fra il 23 e il 24 giugno scorsi. (Was)