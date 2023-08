Incendi: a Latina fiamme minacciano auto bagnanti, evacuata spiaggia Torre Astura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio di sterpaglie è divampato oggi pomeriggio a Torre Astura, tra Latina e Nettuno, propagandosi ad un vicino canneto e minacciando le auto dei bagnanti lasciate in aree di parcheggio sulla strada provinciale 39. A lanciare l’allarme sono stati i vigili del fuoco alle 17 circa, con un megafono, hanno richiamato i bagnanti dalla spiaggia avvertendo di spostare le auto e andare via perché rischiavano di essere coinvolte dal rogo che si propagava velocemente. Nel frattempo sul posto, per arginare l’incendio, sono ancora impegnate diverse squadre di vigili del fuoco e almeno due elicotteri. Secondo quanto si apprende, sembrerebbe che il rogo abbia anche raggiunto alcune strutture. (Rer)