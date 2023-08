© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico “non polemizzerà con le altre forze di opposizione per guadagnare lo ‘zero virgola’ nel sondaggio della prossima settimana”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia. Per Schlein è necessario costruire l'alternativa, riconoscendo anche gli errori fatti in questi anni. (Rin)