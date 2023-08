Lazio: M5s, no a fascismo e antisemitismo, Rocca prenda provvedimenti su De Angelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca "non può continuare a far finta di nulla e lasciare Marcello De Angelis al suo posto". Lo afferma in una nota il gruppo del Movimento 5 stelle in Regione Lazio. "Non c'è fine al peggio. Oggi scopriamo che Marcello De Angelis, dopo l'uscita infelice di inizio agosto, con la quale ha messo in discussione la matrice neofascista della strage di Bologna suscitando unanime indignazione, è l'autore di una canzone antisemita in cui, tra le altre cose, definisce il popolo ebraico 'una razza di mercanti'. A questo si aggiunge, secondo quanto riporta il sito Fanpage, un passaggio nel suo libro in cui definisce il 25 aprile 'un giorno tragico'. Il presidente Rocca - sottolineano - non può continuare a far finta di nulla e lasciare De Angelis al suo posto. Il primo settembre, nel corso del Consiglio straordinario, richiesto da tutte le opposizioni, chiederemo conto anche di queste ennesime, inaccettabili e tristi prese di posizione che sono sintomatiche del contesto culturale in cui si muove il responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio".(Com)