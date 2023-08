Energia: Israele aumenta le esportazioni di gas verso l'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia di Israele, Israel Katz, ha annunciato ulteriori esportazioni di gas dal giacimento Tamar verso l’Egitto. Secondo quanto riferisce il quotidiano d'informazione economica israeliano "Globes", l'Egitto avrebbe esercitato pressioni su Israele affinché consentisse ai partner del bacino di Tamar di aumentare le esportazioni da 11 a 16 miliardi di metri cubi all'anno. Le esportazioni aggiuntive si basano sull'impegno egiziano ad aumentare i propri acquisti di gas di 4 miliardi di metri cubi all'anno per 12 anni. Ciò significa che la quota di esportazione totale di Tamar sale da 28 a 76 miliardi di metri cubi. L'aumento della fornitura di gas all'Egitto non sarà destinata soltanto al mercato locale, ma anche agli impianti di liquefazione sul Mediterraneo, per l'esportazione in Europa. "Questo passo amplierà le entrate del Paese e rafforzerà i legami diplomatici tra Israele ed Egitto", ha detto Katz.(Res)