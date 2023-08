Energia: Prete (Unioncamere), implementare rinnovabili per raggiungere indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario implementare le rinnovabili nel nostro Paese, non solo per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni ma anche per renderci più indipendenti dal punto di vista energetico. Lo ha detto il presidente Unioncamere, Andrea Prete, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Il ‘dietro le quinte’ della crisi energetica: quale scenario ci aspetta?”. Il problema è quello delle “lungaggini”, ha proseguito Prete, sottolineando che “questo è un Paese che muore di autorizzazioni e di burocrazia”. (Rin)