© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nucleare “mi lascia perplesso”. Lo ha detto il presidente Unioncamere, Andrea Prete, intervenendo al Meeting di Rimini all’interno del panel “Il ‘dietro le quinte’ della crisi energetica: quale scenario ci aspetta?”. “Fare una centrale nucleare ex novo richiede almeno 15 anni e poi c’è il tema della fusione, che non è una cosa di domattina, per cui io lo terrei un attimo da parte”, ha concluso Prete. (Rin)