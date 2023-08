Russia: ambasciatore Paramonov, mercato del vino in costante crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia non si beve solo vodka: il mercato del vino è in crescita costante da oltre un decennio con ritmi superiori a quelli della produzione nazionale. E' quanto riferisce l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia Alekseij Paramonov sul suo canale Telegram. "Nel lavoro svolto dall’ambasciata, “fake news” e falsi miti sono egualmente rischiosi. Uno di questi miti, senza dubbio, è lo stereotipo secondo cui in Russia si beve solo vodka. Ciò non è del tutto vero: in Russia, il mercato del vino è in crescita costante da oltre un decennio (nel 2022, solo per le importazioni dall’Italia, si è registrato un incremento del 12 per cento) con ritmi superiori a quelli della produzione nazionale (nel primo trimestre del 2023, l'incremento è stato del 2,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente)", ha spiegato l'ambasciatore. "Regioni particolarmente importanti per l’industria vinicola russa sono i territori di Krasnodar e di Stavropol’, nonché la Regione di Rostov e, naturalmente, la Crimea, dove, dopo il 2014, si è osservata una fioritura senza precedenti della cultura enologica", ha aggiunto Paramonov. (Res)