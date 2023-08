Roma: investimento sui binari alla stazione Casilina, tensioni tra i pendolari a Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunghe code e tensioni tra i pendolari in piazza dei Cinquecento, a Termini, dopo che una persona è stata investita sui binari all'altezza della stazione Roma Casilina. A quanto si apprende la persona morta è una donna. Intorno alle 18 la circolazione dei treni è stata bloccata e i passeggeri sono stati invitati a scendere dai vagoni e direzionati sugli autobus sostitutivi presenti in piazza dei Cinquecento. Un fiume di persone si è riversato nel piazzale della stazione con centinaia di pendolari in attesa di un autobus sostitutivo. Diverbi sono scoppiati tra coloro che stanno aspettando una soluzione per tornare a casa o andare in direzione Nettuno, Anzio, Velletri, Frascati, Colleferro, Ciampino. Nella stazione sul tabellone che segnala gli arrivi e le partenze compare la scritta "cancellato" accanto ai treni per Nettuno, Albano Laziale, e Latina. Nel frattempo i pendolari sono stati fatti salire sulle navette sostitutive che stanno partendo. (Rer)