© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il velivolo Embraer Legacy 600 caduto nella regione russa di Tver mentre effettuata la tratta Mosca-San Pietroburgo apparteneva alla società Mnt Aero, specializzata nel noleggio di velivoli a uso privato. E' quanto riferisce l'Agenzia federale per il trasporto aereo russa (Rosavitsia), secondo cui una commissione d'inchiesta ha avviato un'indagine per stabilire le cause dell'incidente. (segue) (Rum)