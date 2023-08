© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti a Bolsena, fra i borghi più belli d'Europa per Forbes". Lo afferma in una nota l'assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre. "È la riprova che il Lazio è un tesoro da scoprire - aggiunge -. Non a caso, questa Regione è concretamente impegnata nella promozione dei nostri borghi unici. Ora lo scopre anche Forbes".(Com)