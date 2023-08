Difesa: Vannacci, se avessi figlio gay lo accetterei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se avessi un figlio gay? Certo che lo accetterei, non siamo mica a Sparta che li buttiamo giù dalla rupe, assolutamente certo che sì”. Lo ha dichiarato il generale Roberto Vannacci, nel corso della puntata di “Zona Bianca”, in onda stasera su Retequattro. “Come qualsiasi padre che ama e adora i propri figli in qualsiasi condizione e in qualsiasi situazione cercherei di fare il suo bene a prescindere dal fatto che sia gay o non sia gay, questa il normale atteggiamento di un genitore nei confronti del figlio”, ha proseguito. “Il parere del genitore nei confronti dell’atteggiamento del figlio non conta nulla”, ha concluso. (Rin)