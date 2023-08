Thailandia: Usa si congratulano con il premier Srettha Thavisin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si congratulano con il primo ministro thailandese, Srettha Thavisin, per la sua recente nomina. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha ricordato che quest’anno rappresenta il 190mo anniversario dall’istituzione di relazioni diplomatiche bilaterali. “Insieme, abbiamo garantito il progresso e la prosperità dei nostri Paesi, rafforzando la sicurezza regionale e lavorando insieme per affrontare le sfide globali”, ha detto il capo della diplomazia statunitense, aggiungendo di essere “ansioso di lavorare insieme per continuare a rafforzare la nostra partnership”. (Was)