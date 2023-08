Lazio: Leodori-Ciarla (Pd), Meloni intervenga per rimuovere De Angelis da incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni "chiami Francesco Rocca e faccia rimuovere subito Marcello De Angelis" dal suo incarico. Lo affermano in una nota il segretario del Partito democratico del Lazio, Daniele Leodori, e il capogruppo Pd alla Regione Lazio, Mario Ciarla. "Non si può piangere ieri alla cerimonia dell'Hannukah e non pretendere oggi le immediate dimissioni di un antisemita in un ruolo strategico del governo della Regione Lazio - sottolineano -. Meloni chiami Rocca e faccia rimuovere subito De Angelis. La sua permanenza a capo della comunicazione istituzionale è andata già troppo oltre. Questa non è una questione locale ma è un tema nazionale", concludono. (Com)