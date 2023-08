Libano: si schianta elicottero dell'aeronautica, due militari morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero dell'aeronautica libanese si è schiantato ad Hammana, nella regione di Metn, sul Monte Libano, durante un volo di addestramento, uccidendo due militari e ferendone un terzo. Lo ha annunciato il comando dell'esercito sul proprio account sulla piattaforma "X" (ex Twitter). L'agenzia nazionale di stampa "Ani" ha riferito che il primo ministro uscente Najib Miqati ha parlato telefonicamente con il comandante in capo dell'esercito, generale Joseph Aoun, per informarsi sui dettagli dell'incidente. Il premier espresso le sue condoglianze ai parenti delle vittime, augurando "una pronta guarigione al sergente ferito". (Lib)