Meeting Rimini: individuare una strategia comune per affrontare l'emergenza climatica

- L’emergenza climatica è un tema particolarmente attuale riguardo al quale si esprimono numerose voci, spesso contrastanti tra loro; per questa ragione, è quanto mai urgente riordinare le idee e individuare una linea strategica comune all’interno della quale ogni attore possa dare il proprio contributo nell’attuazione di una vera e propria transizione ecologica. È dalla necessità di individuare una strada unitaria che si è tenuto, in occasione della 44esima edizione del Meeting per l’Amicizia fra i popoli di Rimini, l’incontro Emergenza climatica e transizione ecologica moderato da Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, e introdotto da Fabrizio Piccarolo, direttore della Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Durante l’incontro Gael Giraud, economista, gesuita, docente alla Georgetown University di Washington, ha evidenziato come “occorra un cambiamento antropologico rivoluzionario: solo se impareremo la convivenza tra di noi, sapremo rapportarci anche con la natura. Una relazione a tutto campo che prepara la strada verso la vera felicità”. Carlin Petrini, sociologo, scrittore e attivista italiano, fondatore dell'associazione Slow Food e Terra Madre, ha approfondito ulteriormente il tema della transizione ecologica evidenziando che “bisogna impegnarsi per creare comunità che rispondano all’invito della Laudato sì, quello di una vera e propria transizione ecologica integrale che riguardi l’uomo nella sua totalità: occorre che la società civile diventi a propria volta un soggetto politico e si muova da vera protagonista in questo passaggio epocale”.(Rin)