- "Desidero esprimere il mio ringraziamento ai Carabinieri per aver individuato tempestivamente i presunti autori dell'imbrattamento ai danni del Corridoio Vasariano di Firenze”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Atti come questo – ha proseguito – non devono restare impuniti. Ora la giustizia faccia il suo corso". (Rin)