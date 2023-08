Russia: Podolyak, morte di Prigozhin conferma che Putin non perdona nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin "non perdona nessuno". Lo ha affermato il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak commentando le prime notizie sulla morte di Evgenij Prigozhin, leader del gruppo paramilitare russo Wagner deceduto a causa dello schianto dell'aereo su cui stava volando da Mosca a San Pietroburgo. Dalla rivolta armata dello scorso giugno, ha affermato Podolyak, Putin "aspettava il momento. È anche ovvio che Prigozhin abbia firmato una speciale condanna a morte per se stesso nel momento in cui ha creduto alle bizzarre 'garanzie' di Lukashenko (Aleksandr, leader bielorusso che con la sua mediazione ha fermato l'ammutinamento del gruppo Wagner) e all'altrettanto assurda 'parola d'onore' di Putin. L’eliminazione dimostrativa di Prigozhin e del comando Wagner due mesi dopo il tentativo di colpo di stato è un segnale di Putin alle élite russe in vista delle elezioni del 2024. 'Attenzione! La slealtà equivale alla morte'. Ma è anche un segnale all’esercito russo: non ci saranno 'eroi dell'operazione militare speciale'. Se non sarà un tribunale ucraino, sarà un proiettile del Servizio di sicurezza federale (Fsb)", ha concluso Podolyak.(Kiu)