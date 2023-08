Afghanistan: talebani vietano a oltre 100 studentesse di andare a studiare a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 100 studentesse afgane sono state bloccate oggi dai talebani all'aeroporto di Kabul, impedendo loro di raggiungere Dubai, dove avrebbero studiato all'università. Lo ha riferito sui social Khalaf Ahmad al Habtoor, imprenditore e fondatore di un'organizzazione umanitaria di Dubai. Le studentesse erano state sponsorizzate dalla sua organizzazione per studiare all'Università di Dubai. “Non posso esprimere la delusione che provo ora perché le studentesse afgane, alle quali avevo concesso una borsa di studio in collaborazione con l’Università di Dubai, purtroppo non sono state in grado di raggiungere l’aeroporto di Dubai questa mattina per continuare i loro studi a causa dell’interferenza dei talebani. Questo mi ha lasciato senza parole per descrivere la delusione che provo attualmente”, ha detto in un video. Per l'imprenditore si tratta di “una tragedia profonda, un duro colpo contro i principi di umanità, istruzione, uguaglianza e giustizia. Chiedo a tutte le parti coinvolte di intervenire rapidamente e aiutare a salvare e assistere questi studenti in difficoltà". Finora i talebani, al potere in Afghanistan da ormai due anni, non hanno commentato i fatti. Non è la prima volta che viene impedito di viaggiare all’estero alle donne afgane. In passato, le autorità talebane avevano imposto il divieto alle donne di viaggiare all’estero senza un parente uomo. Inoltre, avevano progressivamente escluso le donne dalle scuole secondarie, dalle università e dalle amministrazioni pubbliche, dai parchi e dalle palestre, obbligandole a indossare il burqa, il velo integrale, quando escono di casa. Nei mesi scorsi, infine, i talebani avevano stabilito la chiusura dei centri estetici. (Res)