Usa: Carolina del Sud, Corte suprema conferma divieto all’aborto dopo la sesta settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della Carolina del Sud ha confermato il divieto all’aborto in tutto lo Stato dopo la sesta settimana di gravidanza, dopo aver precedentemente definito “incostituzionale” il testo originale. Nella decisione firmata dal giudice John Kittredge, la Corte ha confermato la costituzionalità di una versione rivista della legge Fetal Heartbeat and Protection from Abortion Act, risalente al 2021. “Ad un certo punto della gravidanza, la privacy e l’indipendenza della madre devono comunque tenere conto del diritto alla vita del nascituro”, si legge nel documento. (Was)