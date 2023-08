Usa: spara agli agenti durante lo sfratto, scontro a fuoco in corso a Pittsburgh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria è attualmente in corso a Pittsburgh, in Pennsylvania, dopo che un uomo ha aperto il fuoco contro le autorità durante l’esecuzione di uno sfratto. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che lo scontro è “ancora in corso” dopo che l’ufficio dello sceriffo della contea di Allegheny ha tentato di eseguire una procedura di sfratto nei confronti di un residente nella zona di Garfield. Il sospettato ha quindi sparato contro gli agenti. “Il sospettato è da solo”, ha detto il portavoce dell’ufficio dello sceriffo, Mike Manko, invitando i residenti ad evitare l’area. (Was)