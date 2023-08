Kazakhstan: Tokayev riceve senatore Usa Peters, Washington nostro partner strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto ad Astana il senatore statunitense Gary Peters, presidente della commissione per gli Affari della sicurezza nazionale e del governo. Lo rende noto il servizio stampa dell’Akorda, la presidenza di Astana. “Gli Stati Uniti sono un nostro partner strategico per la sicurezza globale, per la non proliferazione nucleare, per la sostenibilità economica e per la promozione dei valori diplomatici. Credo che abbiamo raggiunto molti risultati, tuttavia dobbiamo continuare a rafforzare la cooperazione in diverse aree di mutuo interesse”, ha sottolineato Tokayev nell’occasione. Il leader kazakho ha anche espresso gratitudine all’omologo Joe Biden per l’invito al primo summit Asia centrale-Stati Uniti, che si terrà il prossimo settembre a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.(Res)