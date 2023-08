Usa: sanzioni al cofondatore della piattaforma Tornado Cash per legami con Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di Roman Semenov, cofondatore della piattaforma di criptovalute Tornado Cash, per aver fornito sostegno finanziario agli hacker appartenenti al Lazarus Group, un gruppo legato al governo nordcoreano. In una nota, il Tesoro ha spiegato che la piattaforma (già colpita da sanzioni precedenti) è stata utilizzata per attività di riciclaggio di denaro sin dalla sua fondazione, nel 2019. Il provvedimento è stato preso in collaborazione con il dipartimento della Giustizia, che ha incriminato ufficialmente Semenov e un altro cofondatore, Roman Storm, arrestato oggi dalle autorità statunitensi con l’accusa di cospirazione e riciclaggio di denaro. (Was)