Colombia: smentita notizia di attentato al procuratore, nuova polemica con il governo

- Un nuovo fronte polemico si è aperto tra la Procura generale e il governo della Colombia. Il ministero della Difesa ha fatto sapere che nessuna delle agenzia di intelligence militari ha prove di un piano che l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) avrebbe ordito per attentare alla vita del procuratore generale, Francisco Barbosa, la senatrice Maria Fernanda Cabal o il generale Eduardo Enrique Zapateiro. L'allarme di un simile piano, organizzato nella vicina Venezuela, era stato lanciato l'8 agosto dalla procura sulla base di informazioni fornite da fonti legate alla "intelligence militare". Il ministero della Difesa ha fatto sapere oggi di aver ricevuto la stessa segnalazione quattro giorni prima, il 4 agosto, ma escluso che qualsiasi elemento delle varie agenzie fosse mai entrato in possesso di questa informazione. Inoltre, ha aggiunto il ministero, Bogotà non ha ricevuto nessun allarme da agenzie di intelligence straniere. (segue) (Mec)