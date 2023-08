Colombia: smentita notizia di attentato al procuratore, nuova polemica con il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La smentita è stata rilanciata dal presidente della Colombia, Gustavo Petro, da tempo in aperto contrasto con lo stesso Barbosa. "Un alto funzionario dello Statosi è fatto ingannare. Personalmente gli ho sempre offerto appoggio per la sua sicurezza, com'è mio dovere, e continuerò a farlo", ha detto Petro secondo cui, comunque, "non si mai saputo del piano di un attentato contro di lui, se non tramite un suo comunicato". Per il presidente, "L'origine dell'inganno è da ricondurre ai processi che si fanno per verificare le fonti", svolti in modo più "profondo" dall'inteligence militare che dalla Procura. "A entrambe le entità si è rivolta la stessa fonte, l'informazione è arrivata più in fretta al funzionario senza essere stata verificata e l'ha resa pubblica". (segue) (Mec)