Colombia: smentita notizia di attentato al procuratore, nuova polemica con il governo (3)

- La replica della procura generale al ministero della Difesa non si è fatta attendere. La pubblica accusa ricorda l'apertura di una indagine, due mesi fa, su possibili attacchi a sedi e istituzioni statali, durante la quale "tre fonti", indipendenti tra loro avrebbero certificato "l'intenzione reale dell'Eln di eseguire un'azione criminale" contro i soggetti denunciati nel primo comunicato: un elemento dell'esercito, una persona conosciuta entrata direttamente in contatto con la Procura e una terza fonte contattata da un'agenzia statunitense. Di più, prosegue l'ufficio di Barbosa, lo stesso esercito aveva avvertito dell'intenzione criminale e di un movimento sospetto di fondi in favore di un guerrigliero dell'Eln, su cui si attende ancorano informazioni più precise. E di un attentato dell'Eln a Bogotà, prosegue la procura, se ne parla da almeno due anni. (segue) (Mec)