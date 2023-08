Colombia: smentita notizia di attentato al procuratore, nuova polemica con il governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura "vede con profonda preoccupazione che, alla luce di tutte queste informazioni e di altri elementi ottenuti nel corso delle indagini, la comunità dei servizi segreti e le agenzie di difesa dello Stato non hanno esercitato una profonda capacità di analisi e hanno minimizzato l'importanza delle informazioni sensibili sulle affermazioni dell'Eln. In questo senso, si chiede una verifica rigorosa di questo scenario di minaccia reale e l’adozione di misure urgenti a beneficio del quadro istituzionale, della sicurezza e della vita delle personalità coinvolte e del pubblico in generale". Nella nota di inizio agosto, la procura segnalava che nel dettaglio, cinque alti dirigenti dell'Eln si sarebbero riuniti a luglio per iniziare a individuare e addestrare il personale incaricato dell'attacco. Un attentato da realizzare tramite "francotiratori, coordinati da 'el Rolo', capo di una delle fazioni urbane dell'Eln", si legge in una nota della procura, secondo cui per l'azione sarebbero stati stanziati oltre tre milioni di pesos (l'equivalente di circa 680mila euro). (segue) (Mec)