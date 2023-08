© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato l’omologa ungherese, Katalin Novak, per la sua visita in Ucraina e la sua partecipazione al terzo summit della Piattaforma di Crimea. “Abbiamo discusso dell’integrazione ucraina nell’Unione europea e nella Nato e di come sviluppare le nostre relazioni bilaterali”, ha scritto Zelensky in un messaggio su X (ex Twitter). (Kiu)