Nicaragua: cancellata la personalità giuridica dell’Associazione compagnia di Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nicaragua ha cancellato la personalità giuridica dell’Associazione compagnia di Gesù, amministrata dai gesuiti, e ha ordinato il sequestro dei beni. Nel provvedimento si legge che l’associazione non ha riferito il suo stato finanziario nei periodi fiscali 2020, 2021 e 2022 e non ha rinnovato la giunta direttiva. Si tratta dell’ultima di una serie di misure che ha preso di mira gli istituti religiosi e i loro enti in Nicaragua. Il 16 agosto le autorità del Nicaragua hanno accusato di terrorismo l’Università Centroamericana (Uca) e ordinato la confisca di tutti i beni materiali ed economici dell’istituto religioso gesuita. Lo denuncia in un comunicato la stessa università, che ha sospeso tutte le attività accademiche e amministrative. L’istituto ha definito come infondate le accuse di terrorismo. (segue) (Mec)