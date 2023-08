Nicaragua: cancellata la personalità giuridica dell’Associazione compagnia di Gesù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno definito il sequestro da parte del governo del Nicaragua dei beni dell’Università Centroamericana, gestita dai gesuiti, un’ulteriore erosione delle norme democratiche in qual Paese. Lo ha dichiarato ieri il vice portavoce del Dipartimento di stato Usa, Vedant Patel, in un briefing con la stampa. “Questo - ha dichiarato - è un importante centro di eccellenza accademica, ricerca indipendente e speranza per il futuro in Nicaragua. Gli Stati Uniti condannano la repressione in corso da parte del regime di figure e istituzioni religiose e chiedono il rilascio immediato e incondizionato delle persone imprigionate in Nicaragua, incluso il vescovo Alvarez”. (segue) (Mec)