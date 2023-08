© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le urgenze di questo Paese non possono aspettare. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia. “Questa estate militante ci serve per caricarci per parlare a quelle persone che hanno smesso di andare a votare, un’incredibile ferita democratica”, ha aggiunto.(Rin)