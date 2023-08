© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto felice che in pochi giorni abbiamo raccolto più di 300 mila firme sul salario minimo. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia. “Dal governo arrivano assurdità, stanno prendendo tempo perché non vogliono approvare il salario minimo in Italia”, ha aggiunto. (Rin)