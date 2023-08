Veneto: Zaia, complimenti ad Andrea Rinaldo per “Nobel per l’acqua”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo riconoscimento internazionale al professor Andrea Rinaldo ci rende tutti orgogliosi e conferma, nuovamente, come il capitale umano sia parte integrante della ricchezza della nostra terra. Il 'Nobel dell'acqua' a uno scienziato veneto dimostra la levatura del prof. Rinaldo e dell'Ateneo padovano, impegnati nel dare risposte a sfide cruciali per la nostra società, legate alle tematiche dell'ambiente e delle risorse idriche”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in riferimento al premio dato al professore dell'università di Padova Andrea Rinaldo. “Al professor Rinaldo – ha proseguito – esprimo le più vive congratulazioni e il plauso per questo premio che suggella il suo percorso di studi e di ricerche. Un riconoscimento che non va solo allo 'scienziato', ma anche all' 'uomo': la storia personale di Andrea Rinaldo, il suo impegno nel mondo sociale e dello sport, qualificano ulteriormente la sua figura". "L'acqua – ha sottolineato Zaia – è oggi un elemento che impatta sulla società e sull'economia, mutando con grande rapidità contesti e situazioni. Giusto un anno fa stavamo combattendo contro la siccità e abbiamo tutti toccato con mano la devastazione che può provocare, specialmente in una regione in cui l'agricoltura rappresenta una quota importante del Pil. Come pure abbiamo recentemente affrontato problemi opposti, con le ondate di piena e gli allagamenti". "Ecco che le ricerche e gli studi internazionali del professor Rinaldo rappresentano un valore aggiunto per la nostra terra, per una gestione sempre più sostenibile e sicura dell'acqua", ha concluso Zaia. (Rin)