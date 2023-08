Roma: uomo investito sui binari alla stazione Casilina, treni soppressi e caos a Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caos e treni soppressi alla stazione Termini di Roma a causa di una persona investita sui binari della stazione Roma Casilina. A Termini la circolazione dei treni è bloccata e i passeggeri sono stati invitati a scendere dai vagoni. Un annuncio ha invitato i viaggiatori a spostarsi sugli autobus sostitutivi e un fiume di gente si è riversato sulla strada, in piazza dei Cinquecento. "Ci hanno fatto uscire dal treno in partenza a Termini dicendo che c'erano dei bus sostitutivi ma non sappiamo esattamente dove, sappiamo solo che ci sono degli autobus a piazza dei Cinquecento e che hanno soppresso un sacco di treni", spiega un pendolare che era a bordo del treno per Nettuno. "Un sacco di persone sono tornate a casa. C'è un'odissea, fiumi di gente. Sono soppressi tutti i treni per Anzio, Nettuno, Velletri e Frascati, hanno detto". Alla stazione Roma Casilina la circolazione è sospesa in attesa dell'arrivo dell'autorità giudiziaria. (Rer)