Russia: "Tass", Prigozhin a bordo di un aereo schiantatosi nella regione di Tver

- Yevgeny Prigozhin era a bordo di un aereo privato che si è schiantato nella regione di Tver, in Russia. Lo ha comunicato l’agenzia di stampa “Tass” secondo quanto ha comunicato Rosaviatsia, l’agenzia federale russa per il trasporto aereo. Secondo quanto ha reso noto il ministero per le situazioni di emergenza russo, “c’erano dieci persone a bordo, di cui tre membri dell’equipaggio. Secondo le informazioni preliminari tutte le persone a bordo sono morte”, ha riferito il dicastero su Telegram. Rosaviatsia ha aperto un’indagine sullo schianto del velivolo.(Rum)