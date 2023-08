Energia: Iraq, completata perforazione pozzo petrolifero nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Iraqi Drilling Company (Idc), leader nei settori del petrolio e del gas dell'Iraq, ha completato la perforazione di un pozzo petrolifero di 3.547 metri di profondità nel giacimento di Majnoon, nel sud del Paese. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio iracheno, secondo cui queste operazioni rientrano in un contratto stipulato dalla compagnia irachena Basra Oil Company (Boc) con la statunitense Halliburton per la perforazione di 43 pozzi petroliferi nel giacimento di Majnoon. Il nuovo pozzo petrolifero è il 26esimo che è stato completato nell'ambito di questo contratto. Secondo quanto rivelato il 20 agosto dal Comitato parlamentare iracheno per il petrolio e il gas, il governo di Baghdad ha elaborato piani per aumentare la produzione di petrolio a più di 5 milioni di barili al giorno. (Irb)