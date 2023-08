Firenze: Sangiuliano, massima collaborazione per individuare responsabili imbrattamento Corridoio vasariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi ha colpito il Corridoio vasariano o ogni altro monumento italiano “ha inflitto una ferita a luoghi simbolo dell’identità nazionale e va punito di conseguenza”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Saremo inflessibili nel far rispettare le leggi. Dopo l’ultimo imbrattamento di uno dei tesori del patrimonio italiano – ha proseguito – sarà ‘tolleranza zero’ e su questo tutte le istituzioni dovranno fare ciascuna la propria parte”. “Chiedo la massima collaborazione di tutte le autorità per individuare quanto prima e perseguire fino alla giusta condanna i responsabili di questi gesti esecrabili. La misura è colma. Per troppi anni abbiamo registrato solo trascuratezza, chi doveva agire ha pensato che questi fossero fatti minori”, ha concluso il ministro. (Rin)