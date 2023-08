Usa: processo a Trump in Georgia, si costituisce l’avvocato Kenneth Chesebro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato Kenneth Chesebro, ex consigliere di Donald Trump che ha organizzato la presentazione di liste false di grandi elettori al fine di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden in Georgia, dopo le elezioni del 2020, si è costituito alle autorità della contea di Fulton. L’avvocato è stato incriminato insieme a Donald Trump e ad altri coimputati dalla procuratrice distrettuale Fani Willis, con l’accusa di racket, cospirazione e falsificazione di documenti. Il legale di Chesebro, Scott Grubman, ha affermato dopo l’incriminazione che l’avvocato “non è mai stato in Georgia per conto della campagna elettorale di Donald Trump, ed è pronto a difendersi contro queste accuse infondate”. (Was)