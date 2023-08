Migranti: Schlein, decreto Cutro mira a smantellare accoglienza diffusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sui migranti mi rifiuto di chiamarlo Cutro perché ci vuole rispetto per quei morti. “Il decreto mira a smantellare l’accoglienza diffusa”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia. “Ha lasciato persone fragili in mezzo alla strada, è del governo la responsabilità della prima accoglienza”, ha aggiunto Schlein, sottolineando come a Bruxelles il governo non abbia ottenuto nulla. (Rin)