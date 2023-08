Migranti: Bonelli (Avs), Meloni smetta guerra a ong e ascolti Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui migranti, Giorgia Meloni “anziché rispondere sui social deve produrre fatti. Smettendo di fare la guerra alle Ong che salvano vite umane. Sbloccando le navi e rispettando le norme internazionali. Ascoltando gli appelli, come da buona cristiana dovrebbe fare, di Papa Francesco sull'accoglienza. E, soprattutto, non scaricando sindaci e Comuni come ha fatto con le risorse per l'alluvione". Lo ha dichiarato il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. (Rin)