Brasile: moglie presidente Lula incontra vedova di Nelson Mandela

- La moglie del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, Janja, ha incontrato la vedova dell'ex presidente sudafricano Nelson Mandela, a Johannesburg, in Sudafrica. Lo riferisce la stessa Janja da Silva in una pubblicazione sulla piattaforma X. "Ho iniziato la giornata qui a Johannesburg con la meravigliosa opportunità di incontrare Graça Machel, una politica e attivista mozambicana che è stata compagna di Mandela fino alla fine della sua vita. Insieme alla nostra ministra dell'uguaglianza razziale, Anielle Franco, abbiamo parlato delle somiglianze tra Brasile e paesi africani, concentrandoci sulla condizione delle donne nere ed emarginate, ed esplorando le possibilità di lavorare insieme per l'emancipazione delle donne in tutti gli aspetti", ha scritto. "Continueremo a dialogare per imparare dalla grande esperienza della signora Machel nella lotta per i diritti umani e, quindi, proseguiremo sulla strada della ricostruzione del Brasile con il presidente Lula", conclude. Janja accompagna il marito in viaggio nel paese africano in occasione della riunione dei capi di stato e di governo dei blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica).(Brb)