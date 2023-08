Norvegia: a Oslo l'evento "Barolo & friends"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consorzio i Vini del Piemonte, con il patrocinio dell’ambasciata, ha tenuto a Oslo la settima edizione dell’evento “Barolo & Friends” che ha visto la partecipazione dei produttori di 34 cantine piemontesi ed ha visto la partecipazione, in momenti diversi, di 250 addetti ai lavori del settore horeca e di 250 appassionati di vino, che hanno potuto seguire due masterclass tenute dal sommelier Francesco Marzola, pluripremiato in Norvegia. Lo riferisce un comunicato stampa. L’evento riflette l’importanza e la centralità del mercato norvegese per i produttori italiani e in particolar modo piemontesi. L’ambasciatore ad Oslo, Stefano Nicoletti, intervenendo all’evento ha ricordato che “l’Italia si conferma al primo posto per la vendita di vino rosso in Norvegia, con 15,2 milioni di litri venduti nel 2022, pari al 35 per cento del mercato. Il barolo e il barbaresco sono la punta di diamante tra i vini rossi piemontesi, ma la regione offre una produzione molto vasta ed articolata e tramite questo evento riunisce per la prima volta produttori da tutta la regione, alcuni già presenti sul mercato e altri che vi si affacciano per la prima volta”. (segue) (Com)