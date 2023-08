Norvegia: a Oslo l'evento "Barolo & friends" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia è un mercato storico per i vini piemontesi, che sono fra i più venduti e apprezzati dal pubblico, ma è anche un mercato complesso per via del monopolio che opera attraverso bandi d’asta e le cui regole rendono indispensabile per i produttori poter contare sulla figura di un importatore locale che conosca bene il mercato e possa prendere parte alle aste. La Norvegia vanta ben 750 importatori, che per il 90 per cento lavorano con un cliente unico, il monopolio statale. Diverso invece il settore horeca, al quale l’evento è dedicato, che permette contatti business to business. Il primo semestre del 2023 ha confermato la posizione preminente del consumo di vino rosso con 19 milioni di litri venduti, di cui circa un terzo di produzione italiana. L’Italia è cresciuta lo scorso anno sul mercato norvegese anche nel consumo dei vini spumosi (2,5 milioni di litri di provenienza italiana sui 6,8 milioni di litri venduti nel 2022) e nei vini bianchi (2,3 milioni di litri di provenienza italiana sui 23 milioni di litri venduti nel corso del 2022). (Com)