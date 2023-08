Lazio: assessore Patrimonio Roma, da Marcello De Angelis frasi antisemite, Rocca lo allontani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcello De Angelis "dopo le dichiarazioni fasciste sulla strage di Bologna, si ripete e sporca nuovamente le istituzioni del nostro Paese, definendo gli ebrei 'una razza di mercanti, che cantano pace ma stuprano donne'. Di fatto rispolverando la vecchia propaganda antisemita, nazista e fascista, che l'Italia ha conosciuto fin troppo bene". Lo afferma in una nota l'assessore al Patrimonio di Roma, Tobia Zevi. "La canzone, cantata dal gruppo di cui è front-man e autore 270 bis è stata reinserita addirittura nel 2003 nel 'best of' della banda, quindi tutt'altro che rinnegata. Caro De Angelis - prosegue - io sono ebreo, ma non sono un mercante, come se fosse un insulto esserlo, non appartengo a nessuna 'razza' e non sono uno stupratore di donne. Con quale supponenza il portavoce della Regione Lazio tenta di giustificare le azioni dei terroristi di Settembre Nero dando responsabilità inesistenti agli ebrei? Mi auguro - sottolinea - che il governatore Francesco Rocca, davanti a un episodio così chiaro di antisemitismo, prenda subito le distanze da De Angelis e lo allontani definitivamente dalla Regione Lazio e da qualsiasi altro incarico istituzionale". (Com)