Usa: presidente Camera, possibile impeachment contro Biden dopo pausa estiva

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti potrebbero avviare una procedura di impeachment contro il presidente Joe Biden alla ripresa dei lavori del Congresso, dopo la pausa estiva, se la Casa Bianca continuerà a rifiutarsi di consegnare i documenti chiesti dai deputati dopo le rivelazioni di due talpe all’interno dell’Agenzia delle entrate. Lo ha detto il presidente della camera bassa del Congresso, Kevin McCarthy, in una intervista con l’emittente “Fox News”. “Tutto è nelle mani della famiglia Biden, che deve decidere se consegnare o meno il materiale richiesto: se lo faranno, non ci sarà bisogno di avviare alcuna procedura”, ha detto. Secondo le affermazioni delle due talpe, che hanno testimoniato al Congresso, Biden e alcuni membri della sua famiglia avrebbero ricevuto tangenti da parte di compagnie straniere per favori di natura politica, ottenendo anche un “trattamento preferenziale” da parte del dipartimento della Giustizia, durante lo svolgimento delle indagini. (Was)