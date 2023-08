Sport: 5G di Ericsson e Vodafone scende in mischia con nazionale irlandese di rugby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ericsson e Vodafone Irlanda hanno installato una soluzione 5G Standalone Mobile private network (Mpn) all'avanguardia per la nazionale di rugby irlandese per fornire un'analisi dei dati di gioco veloce e affidabile in vista della Coppa del mondo di rugby del 2023 che si terrà a settembre. In precedenza, la squadra – riferisce una nota – si affidava al wifi standard degli stadi e delle strutture di allenamento, sia in casa che in trasferta. La soluzione Mpn 5G Standalone e la tecnologia di intelligenza artificiale garantiscono velocità di download e upload più elevate e una minore latenza, che possono essere utilizzate per l'analisi delle prestazioni e per prendere decisioni in campo in tempo reale. Grazie a questa connettività affidabile, fino a otto flussi video ad alta risoluzione vengono acquisiti da più telecamere e da un drone connesso al 5G e poi analizzati in tempo reale per raccogliere dati sulle prestazioni della squadra. La tecnologia contribuisce a migliorare la comunicazione tra staff, allenatori e giocatori e sfruttare al massimo il fattore tempo sul campo, dove la più piccola modifica a una linea di corsa o a una posizione difensiva può avere un impatto significativo sulla partita. Vodafone Irlanda ed Ericsson hanno lavorato a stretto contatto con l'Irfu e con il suo Head of Analytics and Innovation, Vinny Hammond, e il suo team di analisi composto da John Buckley, Alan Walsh e Jack Hannon. Questa collaborazione ha portato a una chiara comprensione dei risultati specifici ricercati da una squadra sportiva d'élite e ha supportato la progettazione e l'installazione della soluzione Ericsson Private 5G, che ora consente allo staff, agli allenatori e ai giocatori di percepire il reale beneficio di un feedback istantaneo per migliorare la capacità di prendere decisioni in tempi rapidi. La nuova soluzione è stata testata presso l'High Performance Centre della squadra irlandese e sarà portata in Francia su un van 5G, per la Coppa del mondo di settembre. (segue) (Com)